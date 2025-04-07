Снова вместе ради Мии: Софья Синицына и Павел Табаков отметили пятилетие дочери

Актриса Софья Синицына воссоединилась с Павлом Табаковым в честь дня рождения общей дочери. Спустя несколько лет после расставания, актеры Софья Синицына и Павел Табаков вновь объединились, чтобы отметить важную дату в жизни их общей дочери.