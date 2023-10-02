RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • spss
    для пенсии эта норма масла является праздником...Диетолог Мухина п...
  • Сергей Ипатов
    Непонятно, кому сдали? Миротворцам? Или азербайджанцам?В МО России заяви...
  • владимир кин
    СТАРИКА  БОРЕЛЯ ..В ОТСТАВКУ.Боррель: ЕС будет...

Военная хроника сообщила о ракетных ударах по Харькову

Военная хроника сообщила о ракетных ударах по Харькову

Военная хроника сообщила о серии ракетных ударов по Харькову. «Украинские мониторинговые каналы пишут, что взрывы, предположительно, снова слышны в районе промзоны города, где находятся предприятия по ремонту бронетехники ВСУ», — говорится в материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх