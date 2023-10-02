Военная хроника сообщила о ракетных ударах по Харькову

Военная хроника сообщила о серии ракетных ударов по Харькову. «Украинские мониторинговые каналы пишут, что взрывы, предположительно, снова слышны в районе промзоны города, где находятся предприятия по ремонту бронетехники ВСУ», — говорится в материале.