Военная хроника сообщила о ракетных ударах по Харькову

Военная хроника сообщила о серии ракетных ударов по Харькову. «Украинские мониторинговые каналы пишут, что взрывы, предположительно, снова слышны в районе промзоны города, где находятся предприятия по ремонту бронетехники ВСУ», — говорится в материале.
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