Путин: теракт в «Крокус Сити Холле» совершили руками радикальных исламистов

Путин озвучил главные тезисы по теракту в “Крокусе”. Президент России Владимир Путин сделал ряд заявлений относительно хода расследования теракта в «Крокус Сити Холле» во время последнего совещания по мерам поддержки, принимаемым после атаки террористов, произошедшей в Красногорске 22 марта.
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