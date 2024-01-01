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Два автомобиля провалились под лед в Саратовской области

Два автомобиля провалились под лед в Саратовской области

В первый день нового года два автомобиля провалились под лед на реке Волге в Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

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