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Зеленский остался недоволен работой МАГАТЭ на ЗАЭС

Зеленский остался недоволен работой МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство работой миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции.

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