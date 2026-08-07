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Политолог Саймонс: кризис в Сеуте стал ударом по жизнеспособности ЕС

Политолог Саймонс: кризис в Сеуте стал ударом по жизнеспособности ЕС

Профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) политолог Грег Саймонс считает, что миграционный кризис в Сеуте стал ещё одним ударом по жизнеспособности Европейского союза и показал отсутствие единства внутри объединения.

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