Политолог Саймонс: кризис в Сеуте стал ударом по жизнеспособности ЕС

Профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) политолог Грег Саймонс считает, что миграционный кризис в Сеуте стал ещё одним ударом по жизнеспособности Европейского союза и показал отсутствие единства внутри объединения.
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