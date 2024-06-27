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Шуми Бабаев: «Могильный заслуживает быть в Зале славы. Для НХЛ это знаковый игрок. То, что происходит, не поддается логике»

– Я очень рад за Павла, это один из лучших российских игроков в истории НХЛ. Поэтому это абсолютно заслуженно.

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