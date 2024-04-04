У каждой эпохи есть свой идеал женщины. Разумеется, был он и в СССР. Она должна была трудиться на благо родины и своей семьи, быть нетребовательной, скромной и политически грамотной.
5 вещей, за которые советским женщинам должно было быть стыдно
Комментарии
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VO
Vitya Ostap
Интересно почему им должно быть стыдно? Это тв так решил? А они гордились. Если тебе стыдно спрячь зенки и седи молча. Эксперт х- в
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2 час.
Б
Боцман
Урод, это за что старшему поколению, должно быть стыдно, наше поколение открыладорогу в космос, построило жд дороги , метро. А внешняя молодёжь только и умеет смотреть в смартфон, и красить рожи.
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48 мин.
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