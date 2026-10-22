Что рассказал экс-депутат Верховной рады о переговорах Зеленского с Россией в начале конфликта.Бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский заявил, что в феврале-марте 2022 года Владимир Зеленский был готов принять основные условия возможного мирного соглашения с Россией.