Центр памяти жертв Холокоста призвал США освободить Абрамовича от санкций

Всемирный центр памяти жертв Холокоста попросил США вывести российско-израильского миллиардера Романа Абрамовича из-под санкций, опасаясь, что они повлияют на суммы пожертвований, которые бизнесмен делает в адрес мемориала, 2 марта пишет Daily Mail.