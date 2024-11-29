Госавтоинспекторы подарили юным астраханцам светоотражающие браслеты и наклейки

В преддверии зимы продолжительность светового дня заметно сокращается, многие дети и подростки ходят на занятия и возвращаются домой в темное время суток.
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