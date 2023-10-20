Вайкуле оказалась права? Галкину* сулят пост президента

Куда метит знаменитый на всю Россию и другие страны мира Максим Галкин*? Неужели в колоде жизни ему выпал бесценный козырь? Популярный шоумен получил славу и влияние после того, как стал ведущим многих культовых программ на российском телевидении.
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