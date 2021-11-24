Дробницкий: Повестки на дачу показаний высланы еще одному советнику Трампа и одному из самых популярных правых издателей США

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ДРОБНИЦКИЙ КОМИССИЯ 6 ЯНВАРЯ ПОДНИМАЕТ СТАВКИПовестки на дачу показаний высланы еще одному советнику Трампа и одному из самых популярных правых издателей США Спецкомиссия Палаты Представителей Конгресса США по расследованию событий 6 января 2021 года (также известных как штурм Капитолия) выдала еще две громкие повестки.
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