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Дробницкий: Повестки на дачу показаний высланы еще одному советнику Трампа и одному из самых популярных правых издателей США

Дробницкий: Повестки на дачу показаний высланы еще одному советнику Трампа и одному из самых популярных правых издателей США

ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ДРОБНИЦКИЙ КОМИССИЯ 6 ЯНВАРЯ ПОДНИМАЕТ СТАВКИПовестки на дачу показаний высланы еще одному советнику Трампа и одному из самых популярных правых издателей США Спецкомиссия Палаты Представителей Конгресса США по расследованию событий 6 января 2021 года (также известных как штурм Капитолия) выдала еще две громкие повестки.

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