На что они надеялись тогда?И смешно и грустно: Сбежавший в Израиль релокант выдвигает требования России

Алексей Горшков Да "убегальцы" совершенно уверены были,что Израиль,поддерживаемый США - НЕПРИКАСАЕМ,и можно ВОНЯТЬ ОТТУДА, НИЧЕМ НЕ РИСКУЯ !!! А оказалось,что "великолепная израильская разведка", "несравненная израильская армия" ГОРАЗДО ХУЖЕ качеством "орд полупьяных ватников"! НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ,что и за Израиль они воевать не будут - УБЕГУТ И ОТТУДА,ОКОНЧАТЕЛЬНО испортив - уже не только в наших глазах - свою репутацию! Сдаётся мне, что вся эта публика скажет, что в душе всегда были арабами и мусульманами, и вообще Израиль - это порождение "кровавого Сталина"! Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они, ПРЕДАВ ИСТОРИЮ СВОЕГО НАРОДА, в украинском конфликте явно встали на сторону нациков! Ещё Миних говорил,что бог на нас работает!

Мария Беликова Понятно, почему бежали Алкины Галкины - у них там деньги на счетах. Миллионы. Могли пропасть. Но как понять таких, у кого их нет? Трусость перед войной? Так на нашей территории войны нет. Боязнь мобилизации? Так она частичная, в отличие от Израиля, где загребают всех поголовно. Остаётся одно - поехала крыша, честное слово.....