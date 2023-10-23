Про релокантов Никогда не понимал наших представителей «творческой интеллигенции», «давших по тапкам» после 24 февраля 2022 года.
На что они надеялись тогда?И смешно и грустно: Сбежавший в Израиль релокант выдвигает требования России
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Алексей Горшков
Да "убегальцы" совершенно уверены были,что Израиль,поддерживаемый США - НЕПРИКАСАЕМ,и можно ВОНЯТЬ ОТТУДА, НИЧЕМ НЕ РИСКУЯ !!! А оказалось,что "великолепная израильская разведка", "несравненная израильская армия" ГОРАЗДО ХУЖЕ качеством "орд полупьяных ватников"! НИСКОЛЬКО НЕ СОМНЕВАЮСЬ,что и за Израиль они воевать не будут - УБЕГУТ И ОТТУДА,ОКОНЧАТЕЛЬНО испортив - уже не только в наших глазах - свою репутацию! Сдаётся мне, что вся эта публика скажет, что в душе всегда были арабами и мусульманами, и вообще Израиль - это порождение "кровавого Сталина"! Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они, ПРЕДАВ ИСТОРИЮ СВОЕГО НАРОДА, в украинском конфликте явно встали на сторону нациков! Ещё Миних говорил,что бог на нас работает!
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3 д.
Мария Беликова
Понятно, почему бежали Алкины Галкины - у них там деньги на счетах. Миллионы. Могли пропасть. Но как понять таких, у кого их нет? Трусость перед войной? Так на нашей территории войны нет. Боязнь мобилизации? Так она частичная, в отличие от Израиля, где загребают всех поголовно. Остаётся одно - поехала крыша, честное слово.....
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2 д.
Алексей Горшков
Интересно: Алкины сдристнули из России в Израиль - там война началась,из Израиля дали дёру на Кипр - и там не слава богу, там же ЕДИНСТВЕННАЯ война внутри НАТО была,и вопрос с Турцией ещё не урегулирован - вполне и там полыхнуть может, тем более,что в связи с ближневосточными событиями там США активничают,а Турция ВСЁ БОЛЬШЕ выходит из под их подчинения!💩
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2 д.
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