Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

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Врач общей практики Александр Мясников развеял россиянам миф о необходимости заправлять постель. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что застилание кровати сразу после пробуждения провоцирует размножение клещей.