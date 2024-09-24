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Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

Россиянам развеяли миф о необходимости заправлять постель

Врач общей практики Александр Мясников развеял россиянам миф о необходимости заправлять постель. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что застилание кровати сразу после пробуждения провоцирует размножение клещей.

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