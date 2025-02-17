Центр Сочи на весь день останется без отопления и горячей воды из-за крупного ремонта на коммунальных сетях

Центр Сочи на весь день останется без отопления и горячей воды из-за крупного ремонта на коммунальных сетяхВ центре Сочи сегодня с 9 утра специалисты водоканала для предотвращения аварийной ситуации приступят к ремонту на водоводе диаметром 500 мм по ул.