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Центр Сочи на весь день останется без отопления и горячей воды из-за крупного ремонта на коммунальных сетях

Центр Сочи на весь день останется без отопления и горячей воды из-за крупного ремонта на коммунальных сетях

Центр Сочи на весь день останется без отопления и горячей воды из-за крупного ремонта на коммунальных сетяхВ центре Сочи сегодня с 9 утра специалисты водоканала для предотвращения аварийной ситуации приступят к ремонту на водоводе диаметром 500 мм по ул.

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