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Экономист Смирнов заявил о снижении связей между курсом доллара и ценами в магазине

Экономист Смирнов заявил о снижении связей между курсом доллара и ценами в магазине

Взаимосвязь между изменением цен на продукты и курсом доллара постепенно ослабевает. Об этом "Прайм" заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

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