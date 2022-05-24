Экономист Смирнов заявил о снижении связей между курсом доллара и ценами в магазине

Взаимосвязь между изменением цен на продукты и курсом доллара постепенно ослабевает. Об этом "Прайм" заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Взаимосвязь между изменением цен на продукты и курсом доллара постепенно ослабевает. Об этом "Прайм" заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
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