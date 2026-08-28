В Китае снят с должности второй по старшинству после председателя Си генерал Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей официально отстранил гене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Le Monde: Иран на...
- «Белая Британия» ...
- IV «Осталось несколь...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым