Всего 3 порции кимчи в день могут предотвратить ожирение

Кимчи может стать секретом более тонкой талии для мужчин и женщин, показывает новое исследование. В этом традиционном корейском блюде в основном используются два овоща: капуста и редис, оба из которых богаты пищевыми волокнами, молочнокислыми бактериями, улучшающими микробиом, витаминами и ….