Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Блинова

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 3:2 и завоевал предсезонный Кубок Блинова.
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