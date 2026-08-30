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Регионы России

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Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Блинова

Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Блинова

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в серии буллитов одержал победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 3:2 и завоевал предсезонный Кубок Блинова.

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