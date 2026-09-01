Россия ужесточила медосвидетельствование для трудовых мигрантов

В России с 1 сентября ужесточили правила медосвидетельствования для трудовых мигрантов. Теперь им нужно пройти обследование за 30 дней, а не за 90.
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