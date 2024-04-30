Генеральный партнер криптофонда a16z: «В США могут процветать только мемкоины, другие крипты вымирают»

Генеральный партнер криптофонда a16z Крис Диксон высказал свои опасения относительно регулятивной политики, которая, по его мнению, благоприятствует развитию мемкоинов за счет преследования регуляторами полезных криптопроектов.
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