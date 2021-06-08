Хорошие новости

Славянская доктринаПолитикаХорошие новости СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ БАКСУ, ОТКАЗ ОТ КОРМУШКИ БРАТУШКАМ И ЧТО ВООБЩЕ НОВОГО Ух, ну дают наши власть имущие.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновСпасибо Елена. Продолжает нас радовать хорошим. С США разговор короткий. Китай давно хочет с нами подружиться. Заявил, если восстановим светлую память Сталина, то будет нам другом навсегда.Юрий ИльиновГрани Агни Йоги 1972 г. 225. (Гуру). Запас огненной энергии дается каждому человеку. Что он сделает или делает с ним, зависит уже от него. Запас этот можно увеличивать и преумножать, или же, наоборот, растрачивать легкомысленно. Человек без запаса психической энергии, растративший ее – пустая шелуха, накопивший ее – сила. Многие действия, поступки, эмоции, мысли и настроения человека ее расточают, простая внутренняя собранность и сдержанность ее накапливают и удерживают в организме. Жалобы, сетования, недовольство, уныние, раздражение, беспокойство, тревога, страх, униженность, лесть, осуждение, недоброжелательство – все это из одного гнезда – пожиратели психической энергии. Хотя бы из чувства самосохранения надо их избегать. Без своих усилий в этом направлении ничего не достичь. Великая огненная энергия «силой берется», и прилагающий усилие приобретает ее.Юрий ИльиновГеннадий Воля Черкасы - Запорожские казаки в документах 17 века. Привожу свидетельства, доказательства в пользу определения черкасов, как казаков Запорожских, а не как черкесов - адыгов: 1620 г. февраля 26.— Запись Посольского приказа о приеме в Москве посланцев запорожского гетмана П. Сагайдачного, сообщивших о желании всего Войска Запорожского служить русскому правительству. [Лета 7128-го] февраля в 26 день в суботу на масляной [неде]ле по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу были в посольской полате у дьяков у думново у Ивана Грамотина да у Савы Раманчюкова запорожские черкасы Петр Одинец с товарыщи.ЕБЕлена БресловаПро мигрантов - это здорово, но давайте дождемся окончания новосибирского шоу с азерами... Скольких депортируют, а скольких посадят? а что будет с главой азерской ОПГ Новосиба?!Юрий ИльиновЕлена, надо понимать, что ещё масса либералов и прочих прихлебателей во власти. Даже, если там сейчас не удастся, это не говорит о полном поражении власти. Продолжение будет. Ранее такого не было, власть начинает огрызаться.Комментировать
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