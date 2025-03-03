Учить детей в вузе в кредит планируют 26% опрошенных россиян

Жители ЯНАО реже других россиян интересуются образовательными кредитами. Воспользоваться этой мерой господдержки абитуриентам предлагают несколько учебных заведений округа, но ее масштабирование на региональные вузы и ссузы пока идет медленно.
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