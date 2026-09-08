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«Сбер» спрогнозировал перераспределение рынка медиасплита в ближайшие три года

«Сбер» спрогнозировал перераспределение рынка медиасплита в ближайшие три года

Начальник управления рекламными каналами коммуникаций «Сбера» Анатолий Лукашин на конференции «Эффект: как доказать реальный вклад маркетинга в бизнес-результат» рассказал о том, как изменится рыночный медиасплит в ближайшие три года.

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