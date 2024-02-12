«Эталон» увеличил продажи в январе почти в 4 раза

«Эталон» увеличил продажи в январе почти в 4 разаСтоимость заключенных контрактов группы «Эталон» в январе текущего года выросла в 3,85 раза в годовом выражении и составила 12,5 млрд рублей, сообщила компания.
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