Украина и ЕС инициируют создание трибунала для руководства России

Французское издание Le Point освещает совместную инициативу Украины и Совета Европы по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности руководства России, включая президента Владимира Путина, за так называемые "военные преступления", совершённые в ходе специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии