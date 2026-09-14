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МОСИНФОРМ

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Электронная книжка волонтера помогает москвичам при поступлении и трудоустройстве

Электронная книжка волонтера помогает москвичам при поступлении и трудоустройстве

Москвичи могут использовать личную электронную книжку волонтера (ЛЭКВ) как цифровое портфолио. Она подтверждает добровольческий опыт, который учитывают при поступлении в вузы, отборе на стажировки и в масштабные проекты.

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