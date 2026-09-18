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Почему бензин дорожает быстрее инфляции в 2026 году

Почему бензин дорожает быстрее инфляции в 2026 году

Российский рынок автомобильного топлива продолжает демонстрировать опережающую динамику роста цен. С начала 2026 года бензин в среднем подорожал более чем на 21%, тогда как общий уровень инфляции оказался значительно ниже.

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