Почему бензин дорожает быстрее инфляции в 2026 году

Российский рынок автомобильного топлива продолжает демонстрировать опережающую динамику роста цен. С начала 2026 года бензин в среднем подорожал более чем на 21%, тогда как общий уровень инфляции оказался значительно ниже.
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