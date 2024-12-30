Причины отказаться от пиротехники в Новый год в Тверской области

Будьте осторожны в новогодние праздники. Так как отказ от пиротехники снижает риск несчастных случаев и исключает вероятность подмены изделий на некачественные и опасные, в Тверской области ввели запрет на использование фейерверков.
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