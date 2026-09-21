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ИА Регнум

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Действующий глава Тувы Ховалыг побеждает на выборах

Действующий глава Тувы Ховалыг побеждает на выборах

Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг набирает 90,95% голосов на выборах руководителя республики после обработки 100% протоколов.

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