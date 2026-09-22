Годы в заточении: женщину с ребенком спасли из трудового рабства в Москве

Женщину по имени Ольга и ее трехлетнюю дочь освободили из «рабочего дома» на окраине Москвы, где их удерживали несколько лет.
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Статья какая то мутная столько вопросов и ни одного ответа Кто хоз дома? Кто проживал в доме и чем занимались .Что с теми ктодержа и ещё есть вопросы Дожились и наверняка скоро русские будут прислуживать наехавшим если политика завоза не изменится