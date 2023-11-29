Депутат Буцкая призвала маркетплейсы убрать фото раздетых и полуголых детей

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая призвала маркетплейсы убрать фото раздетых и полуголых детей, демонстрирующих белье, подгузники и другие подобные товары.
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