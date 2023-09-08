Ранее безобидные рыбы искусали 15 туристов в Испании

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Sergey Ivanov

Природа объявила войну всему человечеству! Рыбы начали мстить людям за загрязнение океана. У берегов Испании нападают мелкие рыбешки. В океане на людей нападают акулы. Никогда раньше акулы не нападали на шлюпки. И вдруг сообщение: Акулы напали на судно- катамаран, которое участвовало в гонке. И ПОТОПИЛИ его! Ну, а в России появилась особо опасная муха, которая не просто кусает, а выгрызает кусочек кожи! В Подмосковье были замечены скорпионы! Про особо агрессивных боевых комаров уж молчу.... Молчу и про ядовитых змей: К нашей привычной гадюке прибавились особо ядовитые азиатские змеи. В Подмосковье!! И это- только начало....