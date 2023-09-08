Neva.Today

8 817 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Я воще удивляюсь, как таких, которые плюют всему Русскому народу, Родине, где родился в лицо - пускают обратно. Не пу...Эмиграция провали...
  • Александр Пятнистый
    Максим Решетников- клинический идиот или враг народа? Вот трахнут таджики его дочь или жену- посмотрим, что он запоет...В России появится...
  • Vasil Cornev
    Вернулся зарабатывать деньги в стране на которую плюнул? А может он нам и нах не нужен? Здесь своих блогеров что соба...Эмиграция провали...

Ранее безобидные рыбы искусали 15 туристов в Испании

Ранее безобидные рыбы искусали 15 туристов в Испании

Туристы, отдыхающие на курортах Испании, вызывают негативную реакцию не только у некоторых местных жителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Природа объявила войну всему человечеству! Рыбы начали мстить людям за загрязнение океана. У берегов Испании нападают мелкие рыбешки. В океане на людей нападают акулы. Никогда раньше акулы не нападали на шлюпки. И вдруг сообщение: Акулы напали на судно- катамаран, которое участвовало в гонке. И ПОТОПИЛИ его! Ну, а в России появилась особо опасная муха, которая не просто кусает, а выгрызает кусочек кожи! В Подмосковье были замечены скорпионы! Про особо агрессивных боевых комаров уж молчу.... Молчу и про ядовитых змей: К нашей привычной гадюке прибавились особо ядовитые азиатские змеи. В Подмосковье!! И это- только начало....
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх