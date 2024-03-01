Более 4000 наркоманов зарегистрированы в Новосибирской области

Заведующий организационно-методическим консультативным отделом Новосибирского областного наркодиспансера, психиатр и нарколог Равиль Теркулов рассказал, что в последнее время растет число женщин, которые начинают употреблять наркотики после 40 лет.
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