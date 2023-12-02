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Россия в сентябре впервые за полтора года оказалась в топ-5 поставщиков зерна в ЕС

Европейский союз в сентябре установил рекорд покупок зерна из России с марта предыдущего года, что позволило России войти в список пяти ведущих экспортеров в ЕС впервые за полтора года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на свой анализ данных Евростата.

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