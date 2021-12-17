Происшествия

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В Якутии инспекторы ДПС оперативно сопроводили автомобиль, в котором находился ребенок, нуждающийся в экстренной медицинской помощи

Вечером 13 декабря около 18:00 часов наряд ДПС, состоящий из инспекторов старшего лейтенанта полиции Дмитрия Иванова и лейтенанта полиции Григория Герасимова, находился на проспекте Ленина.

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