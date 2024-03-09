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Будет вкусно

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Пеку, пока есть мандарины: четыре ингредиента, а как вкусно (и недорого, к тому же)

Пеку, пока есть мандарины: четыре ингредиента, а как вкусно (и недорого, к тому же)

​​​​​​​ Заменила яблоки на мандарины и этот десерт стал одним из любимых зимних десертов. Самые простые ингредиенты! Готовится очень-очень просто, а получается очень-очень вкусно! При этом совершенно недорого выходит! Нежный, ароматный и очень вкусный пирог! Такая вот «зимняя шарлотка».

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