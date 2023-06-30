Мэрия Орла не смогла найти на Выгонке место под сквер для жителей района

Жители Выгонки далеко не первый раз обращаютмя к мэру Парахину с просьбой изыскать среди муниципальной земли хотя бы одну территорию в их районе под парк или сквер для организации места общественного отдыха и проведения культурных мероприятий.
Жители Выгонки далеко не первый раз обращаютмя к мэру Парахину с просьбой изыскать среди муниципальной земли хотя бы одну территорию в их районе под парк или сквер для организации места общественного отдыха и проведения культурных мероприятий.
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