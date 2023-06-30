Орелtimes

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    А насрите ему под дверь орловцы,или ботинком в морду киньте,как бабка одна на Д.Востоке,ей за это квартиру по слухам ...Жителей Верховско...
  • чвсатпкьл
    А кто оплачивает работу этих Семейных МФЦ? В Нижнем Новгороде тоже придумали возродить городовых времён царской Росси...Президент Путин в...
  • Виталий Кирпиченко
    У умелого, непотопляемого, политика, всегда в запасе два мнения, противоположных. Одно -- на случай победы шефа (стра...Вдовин объяснил с...

Мэрия Орла не смогла найти на Выгонке место под сквер для жителей района

Мэрия Орла не смогла найти на Выгонке место под сквер для жителей района

Жители Выгонки далеко не первый раз обращаютмя к мэру Парахину с просьбой изыскать среди муниципальной земли хотя бы одну территорию в их районе под парк или сквер для организации места общественного отдыха и проведения культурных мероприятий.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх