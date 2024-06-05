В Заксобрание ЯНАО внесли законопроект о присоединении Горнокнязевска к Салехарду

В Заксобрание ЯНАО внесли законопроект о присоединении посёлка Горнокнязевск к Салехарду. Документ называется «об изменении границ муниципальных образований в ЯНАО и внесении изменений в некоторые законы».
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