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Компания Reaction Engines, разработчик гиперзвуковых систем, заявила о банкротстве

Компания Reaction Engines, разработчик гиперзвуковых систем, заявила о банкротстве

Разработчик гибридного гиперзвукового реактивного двигателя SABRE заявил о прекращении деятельности. Компания Reaction Engines, занимавшаяся проектированием передовых аэрокосмических технологий с 1989 года, оказалась неплатежеспособной.

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