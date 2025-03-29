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«Зеленский – легитимный»: Европа ожидаемо отвергла идею Путина о временном управлении ООН на Украине

«Зеленский – легитимный»: Европа ожидаемо отвергла идею Путина о временном управлении ООН на Украине

Из Европы поступила первая реакция на свежее предложение Владимира Путина обсудить введение «временного управления» на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы, по его словам, обеспечить проведение выборов и создать «дееспособное правительство», с которым можно было бы подписывать международные соглашения.

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