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Юрист Охотин: мошенники оформляют подставные SIM-карты для доступа к Госуслугам

Юрист Охотин: мошенники оформляют подставные SIM-карты для доступа к Госуслугам

Номер телефона в современных реалиях — полноценный цифровой идентификатор личности. Использование подставных SIM-карт чаще всего направлено на доступ к банковским счетам и профилям на "Госуслугах", рассказал "Газете.

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