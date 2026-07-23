Юрист Охотин: мошенники оформляют подставные SIM-карты для доступа к Госуслугам

Номер телефона в современных реалиях — полноценный цифровой идентификатор личности. Использование подставных SIM-карт чаще всего направлено на доступ к банковским счетам и профилям на "Госуслугах", рассказал "Газете.
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