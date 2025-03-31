За ночь в Калужской области были уничтожены 24 украинских беспилотника

Инцидент не повлёк за собой человеческих жертв.Глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что за ночь 31 марта силы противовоздушной обороны в регионе успешно нейтрализовали 24 беспилотных летательных аппарата.
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