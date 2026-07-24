😃 Что с сыром? Комик Сергей Орлов раскритиковал бизнес-зал омского аэропорта, сказав, что здесь можно почувствовать себя бизнесменом, «у которого вообще не попер бизнес».
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😃 Что с сыром? Комик Сергей Орлов раскритиковал бизнес-зал омского аэропорта, сказав, что здесь можно почувствовать себя бизнесменом, «у которого вообще не попер бизнес».
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