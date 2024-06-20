В Киеве разгромили могилы погибших боевиков Да Винчи, Джуса и Петриченко

Ночью 20 июня на Аскольдовой могиле в Киеве неизвестные совершили погром на могилах ликвидированных командира нацбата «Волки Да Винчи» Дмитрия Коцюбайло и боевика 56-й бригады Павла Петриченко, а также разбившегося во время учебного полёта летчика Андрея (Джуса) Пильщикова.