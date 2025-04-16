Российские ученые создали ИИ для анализа 24 лет наблюдений за Солнцем

За последние десятилетия накоплены огромные объемы данных, полученных с разных телескопов. Однако из-за различий в качестве снимков, методах съемки и технических характеристиках оборудования их сложно сопоставить.
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