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Царьград

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Ребёнок мигрантов выстрелил девочке в живот в Магнитогорске

Ребёнок мигрантов выстрелил девочке в живот в Магнитогорске

До этого он оскорблял её и сказал, что "позвонит братьям".В одном из парков Магнитогорска в Челябинской области, отдыхала группа девочек.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Депорт безхозным животным! Депорт всей семье, ублюдка- звереныша кастрировать, надоели.
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11 час.
ЮТ
Юрий Тумаков
Возникает вопрос, а причём здесь мигранты и русская община. Имеет место ошибки в воспитании любой нации. По моему автор статьи переусердствовал, выполняя заказ врагов России разжигать межнациональную рознь.
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7 час.
Александр Котов
Мигрантп млндует наказать т.е.убить.
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4 час.

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