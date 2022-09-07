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«ПСЖ» сильнее «Юве», дубли Мбаппе и Холанда, победа «Реала», фиаско «Челси», Fan ID не отменят, «МЮ» заявил Роналду на ЛЕ, Норманн в «Динамо», Хачанов в 1/2 US Open и другие новости

«ПСЖ» сильнее «Юве», дубли Мбаппе и Холанда, победа «Реала», фиаско «Челси», Fan ID не отменят, «МЮ» заявил Роналду на ЛЕ, Норманн в «Динамо», Хачанов в 1/2 US Open и другие новости

Доброе утро! Начинаем очередной лигочемпионский день с дайджеста ☀️ 1. Мы скучали без Лиги чемпионов – и старт турнира сразу подарил кучу событий и эмоций! «Челси» сенсационно проиграл «Динамо» Загреб (0:1) – посмотрите, как 80-миллионный Фофана упустил Оршича.

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