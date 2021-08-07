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«Мы уже видели этот фильм ужасов раньше». Глава USADA — о победах России на ОИ-2020

«Мы уже видели этот фильм ужасов раньше». Глава USADA — о победах России на ОИ-2020

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт в очередной раз раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), которые допустили участие российских спортсменов в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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